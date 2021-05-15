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15 травня 2021, Київ 22:52
Суспільство

«Про містян, для містян і руками містян». У Дніпрі відкрили Музей історії, який створюють за участі самих жителів

У Дніпрі відкрили Музей історії міста, який створюють за участі самих жителів

ДНІПРО – У Дніпрі у суботу, 15 травня, ввечері урочисто відкрили для відвідувачів муніципальний Музей історії міста. Він був створений ще торік, але через пандемію не приймав усіх охочих. Заклад працює в історичній будівлі сторічної давнини, так званому «Будинку губернатора». Одна з його родзинок, кажуть співробітники, у тому, що колекцію формують самі дніпряни: переважна більшість експонатів – це родинні раритети, подаровані жителями. На відкриття закладу та перші екскурсії в рамках акції «Ніч музеїв» запросили представників влади, колег-музейників та дарувальників.

Корінна дніпрянка Галина Данильченко на відкриття Музею історії Дніпра прийшла як почесна гостя. Жінка – одна з дарувальниць нового закладу. Вона передала в експозицію більше від десятка речей, які їй дісталися від старших родичів. Її прадід по батькові був доволі заможним власником крамниці, від нього в спадок жінка отримала скарбничку та набір для вина, датовані серединою ХIХ століття.

Галина Данильченко з подарованою нею музеєві вишитою річчю
Галина Данильченко з подарованою нею музеєві вишитою річчю
Хай люди дивляться, хай знають, як жили колись, якими були предмети побуту
Галина Данильченко

У пам'ять про бабусю по материнській лінії, яка була вправною вишивальницею, розказує дніпрянка, в неї залишились вишиті речі. До музею передала сімейну реліквію – підзор із домотканого полотна. Про це вона розповіла Радіо Свобода:

– Це все вишивала моя бабуся Мотря. Вони побралися з моїм дідусем у 1917 році, а моя тітка в них народилася наприкінці 1918 року. Це її придане. Така реліквія! А рід мого батька – білоруси Філіповські – жили в Новомосковську, мій прадід мав велику лавку, де вони торгували. Під час війни будинок був зруйнований і багато речей не збереглися. Але дещо вціліло, і я передала до музею.

– Не шкода було усіх цих речей?

– Ні. А що ж воно вдома стоїть. Хай люди дивляться, хай знають, як жили колись, якими були предмети побуту.

Фотографії, документи, раритетне піаніно

Формування колекції Музею історії Дніпра розпочалося понад рік тому. Музейники кажуть: експозицію збирали «з нуля». Наразі вже є 3,5 тисячі експонатів. Багато з них подарували самі містяни. Приносили різне: й альбоми зі старими фотографіями, на яких можна побачити назавжди втрачені будівлі, й відому катеринославську цеглу, з якої будувалося місто в ХIХ столітті, і старі документи, раритетні видання, посуд.

Катеринославська цегла в музеї
Катеринославська цегла в музеї
Це музей – про дніпрян, для дніпрян і руками дніпрян. У фокусі – людина, яка живе в нашому місті
Олег Репан

А якось в колекції музею з’явилося раритетне піаніно, розповідає директор Олег Репан. Музичний інструмент, якому понад сто років, був куплений свого часу в місцевому музичному магазині братів Бакк. Він налаштований і досі має гарне звучання.

«Це музей – про дніпрян, для дніпрян і руками дніпрян. У фокусі – людина, яка живе в нашому місті. Дуже приємно, що іноді виникають несподівані речі. Оце піаніно у нас з’явилося вже після того, як в залі архітектури й інфраструктури ми зробили на підлозі схему квартири торговця музичними інструментами Бакка. Там збереглася автентична ліпнина. І потім наш дарувальник привозить нам піаніно, продане в крамниці Бакка! От така дрібничка, яка насправді не дрібничка, а дуже важлива річ», – сказав директор.

Раритетне піаніно
Раритетне піаніно

Експонати, яких можна торкатися

За словами Олега Репана, при формуванні експозиції відмовились від хронологічного підходу: експонати в новому музеї об’єднані не епохами, а сферами міського життя. Нині на першому поверсі розташовані п’ять залів, які розповідають про архітектуру, культуру, суспільне життя та торгівлю у місті, а також зала «Дніпро, мости, пороги».

Музейний експонат: ліпнина будинку в Катеринославі
Музейний експонат: ліпнина будинку в Катеринославі

Із відвідувачами намагаються спілкуватися за допомогою сучасних технічних засобів, зокрема, про історію міста можна дізнатися з мультимедійних інформаційних панелей та фільмів, що проєктуються на стіни. Також є експонати, яких можна торкатися, ба більше – спробувати «в дії».

Театралізована екскурсія: торгівля епохи «застою»
Театралізована екскурсія: торгівля епохи «застою»

Так, відвідувачам дозволяють скористатися касовим апаратом 1912 року, зважити різні товари на справжніх вагах з ринку «Озерка» 1950-х років, послухати патефон середини ХХ століття, посидіти на автентичному дивані середини минулого століття, зловити хвилю «Голосу Америки», погортати старі журнали та багато іншого.

Поль і театралізовані екскурсії

Окрема зала присвячена почесному громадянинові міста Олександру Полю – підприємцю й меценату, одному з першовідкривачів криворізької руди. Тут же показують артефакти з археологічних розкопок в Севастопольському парку, де торік відшукали могилу Поля.

У перший день після відкриття музей запросив дніпрян на незвичні екскурсії. Гостей зустрічала «господиня прибуткового будинку початку ХХ століття», «лікарі кінця XVIII століття», «продавчиня з крамниці часів брежнєвського «застою» тощо.

Театралізована екскурсія: «господиня прибуткового будинку» та «чиновник початку ХХ століття»
Театралізована екскурсія: «господиня прибуткового будинку» та «чиновник початку ХХ століття»

Кошторис

Робота над створенням Музею історії Дніпра наразі триває. Наразі готовий приймати відвідувачів тільки перший поверх. На другому планують згодом розташувати приміщення для наукових досліджень, а також бібліотеку.

Спонсорів не було. Єдиної цифри я зараз вам не скажу
Євген Хорошилов

Заклад створюється за гроші з міського бюджету. Яким є кошторис проєкту, на відкритті посадовці міськради не повідомили.

«Спонсорів не було. Єдиної цифри я зараз вам не скажу. В реконструкції було дуже багато компонентів. Якщо ви бажаєте, ми можемо цю інформацію оприлюднити за вашим запитом», – сказав начальник управління культури міськради Дніпра Євген Хорошилов.

Музей історії Дніпра розташований в історичній будівлі
Музей історії Дніпра розташований в історичній будівлі

Разом з тим триває й збір експонатів для нового музею: дніпрян закликають передавати речі, які мають історичну цінність. Їх можна принести просто до закладу або домовитися, щоб забрали.

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    Юлія Рацибарська

    Журналістка-фрілансерка. Працюю кореспонденткою Радіо Свобода в Дніпрі з 2006 року. Народилась на Дніпропетровщині. Закінчила факультет систем і засобів масової комунікації Дніпровського національного університету – магістр журналістики. Писала для місцевих та загальноукраїнських газет і журналів, працювала новинкаркою та дикторкою на радіо, кореспонденткою та редакторкою сайту в інформагенції. Пишу, фотографую, надихаюсь історіями людей.

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