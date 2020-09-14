У Дніпрі на розкопках церкви знайшли поховання почесного громадянина міста, мецената Олександра Поля

У Дніпрі експедиція археологів, розкопуючи фундамент Лазарівської церкви в Севастопольському парку, знайшла 6 могильних поховань та 15 склепів, зокрема поховання почесного громадянина міста, підприємця й мецената Олександра Поля. Інформацію про те, що це саме Поль, підтвердили дані антропологічної експертизи, повідомив директор КП «Етнографічні парки Дніпра» Дмитро Каюк.

За словами Дмитра Каюка, для ідентифікації останків, зокрема, використовували чотири прижиттєві фотографії Поля, які збереглись.

«Жодного факту проти немає, але є невелика прогалинка в наших знаннях. Але у будь-якому разі, висновок археологів : це Поль. Висновок антропологів: це Поль», – зазначив Каюк.

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що прах Поля найімовірніше перепоховають на тому ж місці, в Севастопольському парку.

Археологічна експедиція НАН України працювала в Дніпрі чотири місяці. Раніше в будівлі мерії Дніпра розгорнули виставку артефактів, знайдених під час розкопок Лазарівської церкви у парку. Там, зокрема, представили речі церковного вжитку, монети, натільні хрестики, кахлі, знайдені на місці храму.

Узимку нинішнього року мерія й історики повідомили, що встановили ймовірне місце розташування загубленої могили Олександра Поля – відомого громадського й культурного діяча, підприємця XIX сторіччя, першого почесного громадянина міста. За радянських часів його імені не згадували: Поль як поміщик-підприємець був напівзабутий, а місце його поховання втрачене.

Довгий час вважалось, що залишки Лазарівської церкви, а відповідно й могили Поля знаходяться під насипним курганом у Севастопольському парку. Однак дніпровський краєзнавець Артем Костюк провів власне дослідження: наклав німецький аерознімок Люфтваффе від 1944 року на існуючі мапи й визначив, що місце знаходження церкви дещо інше.

Олександр Поль (1832-1890) – український дослідник-археолог, краєзнавець, підприємець, меценат, активний громадський діяч, 15 років віддав детальному вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення.