У Дніпрі за останками створюють портрет мецената XIX століття Олександра Поля

У Дніпрі за ідентифікованими останками почесного громадянина міста, підприємця XIX століття Олександра Поля створюють скульптурну реконструкцію його обличчя. Про це 6 жовтня повідомили учасники науково-практичної конференції «Олександр Поль в історії та міській пам’яті Дніпра».

За висновками учасників форуму, археологів та антропологів із Києва, Дніпра та Кривого Рогу, останки, знайдені цього літа при розкопках у Севастопольському парку Дніпра належать Олександрові Полю.

За словами старшої наукової співробітниці інституту археології НАН України Олександри Козак, дослідження кісток вели близько місяця. Аби ідентифікувати Поля, столичні експерти визначили стать, вік, особливості будови скелета, черепа, зробили графічну реконструкцію плечей тощо. Зокрема, на те, що це саме Поль, зокрема, вказував сколіоз хребта й особливості будови черепа.

«Наразі робимо копію черепа, щоб створити ще й скульптурну реконструкцію обличчя», – сказала Олександра Козак.

За інформацією дослідників, ще більш точною для ідентифікації могла б бути ДНК-експертиза, однак її поки не вдасться зробити: прямих нащадків Поля не знайшли.

Узимку нинішнього року мерія й історики повідомили, що встановили ймовірне місце розташування загубленої могили Олександра Поля – відомого громадського й культурного діяча, підприємця XIX сторіччя, першого почесного громадянина міста. За радянських часів його імені не згадували: Поль як поміщик-підприємець був напівзабутий, а місце його поховання втрачене.

Торік дніпровський краєзнавець Артем Костюк провів власне дослідження: наклав німецький аерознімок Люфтваффе від 1944 року на нинішні мапи й визначив місце розташування церкви, де був похований Поль.

Олександр Поль (1832–1890) – український дослідник-археолог, краєзнавець, підприємець, меценат, активний громадський діяч, 15 років віддав детальному вивченню залізних руд Кривого Рогу і доведенню їхнього промислового значення.