Війська на кордоні України: куди вдарить Росія?

Росія може атакувати Україну наприкінці січня або на початку лютого. Таку інформацію повідомила українська розвідка. Понад 92 тисячі російських військових зараз біля українських кордонів. Чи можливі авіаудари, артилерійські, бронетанкові, повітряно-десантні атаки на Донбасі, в Одесі, в Маріуполі? Білорусь, Крим, угруповання «ДНР», «ЛНР»: звідки нападе Путін? Яку нову військову техніку російська армія продовжує стягувати до України? Де знаходяться російські танки та «Іскандери»?

Російсько-український кордон: що відбувається на прикордонній території? Ексклюзив. Донецьк готується до загострення?