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ООС: Бійці про обстріли під Горлівкою (відео)

ООС: Бійці про обстріли під Горлівкою (відео)
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ООС: Бійці про обстріли під Горлівкою (відео)

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Позиції Десантно-штурмових військ України під окупованою Горлівкою. Бійці фіксують обстріли. Російські гібридні сили, крім стрілецької зброї, використовують заборонену Мінськими домовленостями ствольну артилерію, АГС. Обстріли ведуть і їхні снайпери, кажуть українські військові.

Російські гібридні сили використовують заборонену Мінськими домовленостями ствольну артилерію, АГС. Обстріли ведуть і їхні снайпери, кажуть українські військові кореспонденту Радіо Свобода у суботу, 4 грудня, на позиціях під окупованою Горлівкою на Донбасі.

У прес-центрі штабу ООС повідомили, що 3 грудня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому за минулу добу, 4 грудня, та на 7 годину ранку, 5 грудня, порушень не було.

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