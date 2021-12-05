Російські гібридні сили використовують заборонену Мінськими домовленостями ствольну артилерію, АГС. Обстріли ведуть і їхні снайпери, кажуть українські військові кореспонденту Радіо Свобода у суботу, 4 грудня, на позиціях під окупованою Горлівкою на Донбасі.

У прес-центрі штабу ООС повідомили, що 3 грудня зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. При цьому за минулу добу, 4 грудня, та на 7 годину ранку, 5 грудня, порушень не було.