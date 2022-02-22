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У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим – відео

У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим – відео
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У Києві попрощалися із загиблим на Донбасі розвідником Антоном Сидоровим – відео

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22 лютого, в Свято-Троїцькій церкві Києва відспівали 35-річного розвідника Антона Сидорова (позивний Варяг). Антон народився у Києві, служив у ЗСУ, у чині капітан керував розвідкою 3-го механізованого батальйону 30-ї окремої механізованої бригади.

Він загинув вранці 19 лютого в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ проросійськими гібридними військами.
Церемонія прощання із загиблим офіцером пройшла і в Міністерстві оборони України. Поховали Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань. У нього залишилися мати, дружина та три доньки.

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