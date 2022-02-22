Він загинув вранці 19 лютого в районі селища Миронівський Бахмутського району Донецької області внаслідок смертельного осколкового поранення, отриманого під час артилерійського обстрілу позицій ЗСУ проросійськими гібридними військами.

Церемонія прощання із загиблим офіцером пройшла і в Міністерстві оборони України. Поховали Антона Сидорова на Лук'янівському кладовищі Києва на Алеї почесних поховань. У нього залишилися мати, дружина та три доньки.