О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан, заявивши, що Росія націлена на знищення незалежності України.