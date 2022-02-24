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«Дітей маленьких треба рятувати» – українці їдуть до Молдови (відео)

«Дітей маленьких треба рятувати» – українці їдуть до Молдови (відео)
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«Дітей маленьких треба рятувати» – українці їдуть до Молдови (відео)

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Українці переходять прикордонно-митний українсько-молдовський контроль. Радіо Свобода запитало людей, чому вони перетинають кордон.

О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю. Вже є дані про жертв і постраждалих, але зведена офіційна статистика відсутня. Президент України Володимир Зеленський оголосив воєнний стан, заявивши, що Росія націлена на знищення незалежності України.

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