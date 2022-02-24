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Настрої запорожців: чого чекають городяни та що планують робити (відео)

Настрої запорожців: чого чекають городяни та що планують робити (відео)
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Настрої запорожців: чого чекають городяни та що планують робити (відео)

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У ніч на 24 лютого вночі Запорізька область стала однією з тих, які зазнали ударів з боку Росії по військовій інфраструктурі. В регіоні є загиблі та поранені. Радіо Свобода розпитало мешканців Запоріжжя, що ті очікують у нинішній ситуації та що планують робити.

В Україні запроваджено воєнний стан після нового вторгнення Росія до України з різних сторін. ЗСУ та інші силові відомства ведуть запеклі бої з противником. Сили ООС перейшли до оборонної операції – Генштаб

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