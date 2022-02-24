У ніч на 24 лютого вночі Запорізька область стала однією з тих, які зазнали ударів з боку Росії по військовій інфраструктурі. В регіоні є загиблі та поранені. Радіо Свобода розпитало мешканців Запоріжжя, що ті очікують у нинішній ситуації та що планують робити.