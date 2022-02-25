У п’ятницю 25 лютого українські громадяни зі своїми родинами прибули до Польщі на прикордонний пункт Медика на кордоні Польщі з Україною. Серед них багато жителів прикордонних областей.



Вранці 25 лютого Росія вторглася в Україну по всій довжині спільного кордону, і з боку Білорусі. Окрім сухопутного вторгнення, були завдані удари з повітря по кількох десятках об’єктів у всіх регіонах України.



Генштаб України залучив сили ООС до оборонної операції, а Збройні сили і загони територіальної оборони (місцеве населення) почали зупиняти окупантів на усіх напрямках їхнього пересування. В Україні запроваджено воєнний стан. Ведуться оборонні бої, зокрема на підступах до Києва.