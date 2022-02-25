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Що кажуть українці на кордоні з Угорщиною (відео)

Що кажуть українці на кордоні з Угорщиною (відео)
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Що кажуть українці на кордоні з Угорщиною (відео)

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Українці, які втікають від обстрілів, завданих Росією по усій території України, їдуть і до Угорщини. Що вони кажуть?

У п’ятницю 25 лютого українські громадяни зі своїми родинами прибули до Польщі на прикордонний пункт Медика на кордоні Польщі з Україною. Серед них багато жителів прикордонних областей.

Вранці 25 лютого Росія вторглася в Україну по всій довжині спільного кордону, і з боку Білорусі. Окрім сухопутного вторгнення, були завдані удари з повітря по кількох десятках об’єктів у всіх регіонах України.

Генштаб України залучив сили ООС до оборонної операції, а Збройні сили і загони територіальної оборони (місцеве населення) почали зупиняти окупантів на усіх напрямках їхнього пересування. В Україні запроваджено воєнний стан. Ведуться оборонні бої, зокрема на підступах до Києва.

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