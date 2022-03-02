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Хортиця: запоріжці готують козацький «часник» для російських танків (відео)

Хортиця: запоріжці готують козацький «часник» для російських танків (відео)
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Хортиця: запоріжці готують козацький «часник» для російських танків (відео)

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На Хортиці співробітники Національного заповідника «Хортиця» організували виготовлення захисних «їжаків» – «часник» для оборони Запоріжжя від російської військової техніки.

На їх створення науковців надихнула історія запорозького козацтва, на вивченні якого спеціалізується заповідник як наукова установа. Як пояснюють історики, козаки використовували, аби зупинити рух кінного супротивника, спеціальний «часник» – дерев’яні «їжачки», завдяки яким коні травмувалися і не могли далі рухатися. Створений за цією аналогією металевий «часник» вже покликаний зупинити рух сучасної бойової техніки Росії. Радіо Свобода побувало на Хортиці та на власні очі побачило, як науковці відтворюють старовинні козацькі бойові прийоми.

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