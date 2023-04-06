Перші вантажні потяги починають перевозити товари з півдня України до Молдови й Румунії та назад залізницею, яка реконструювали після 25 років простою. Раніше постачання між двома країнами на цій території здійснювалося тільки автомобільним шляхом. Микола Овсянник, в.о. начальника митного поста Білгород-Дністровський, каже, що на українському боці сподіваються: постачання товарів залізницею дасть змогу розвантажити українські порти Придунав'я, збільшить експорт та імпорт між країнами. (Відео Молдовської редакції Радіо Свобода)

Автор: Крістіна Попусой