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ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу

ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу
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ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу

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Гості: Євгенія Назарова - кореспондентка Радіо Свобода в Запорізький області, Олексій Гетьман - військовий аналітик, ветеран російсько-української війни

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