ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу

Гості: Євгенія Назарова - кореспондентка Радіо Свобода в Запорізький області, Олексій Гетьман - військовий аналітик, ветеран російсько-української війни
Випуски
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16:30, 12 червня 2023
ЗСУ пробили оборону Росії на Півдні, Путін заганяє «в стійло» Пригожина
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16:30, 09 червня 2023
Бої на Півдні та Донбасі: Росія поки відбиває атаки ЗСУ?
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16:30, 08 червня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 07 червня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 червня 2023
Каховська ГЕС підірвана: що буде із наступом ЗСУ та Півднем України
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16:30, 05 червня 2023
Наступ? ЗСУ вдарили по армії Росії на Півдні, у Сватово та Вугледару