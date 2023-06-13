Удар по Чечні: помічник Кадирова Делімханов «довоювався» в Україні?

Гості: Давид Гендельман – ізраїльский військовий експерт, Абубакар Янгулбаєв – чеченський політолог та правозахисник, Ігор Тишкевич - експерт Українського інституту майбутнього
Випуски
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16:30, 13 червня 2023
ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу
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16:30, 12 червня 2023
ЗСУ пробили оборону Росії на Півдні, Путін заганяє «в стійло» Пригожина
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16:30, 09 червня 2023
Бої на Півдні та Донбасі: Росія поки відбиває атаки ЗСУ?
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16:30, 08 червня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 07 червня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 червня 2023
Каховська ГЕС підірвана: що буде із наступом ЗСУ та Півднем України