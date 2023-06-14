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Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації

Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації
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Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації

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Гості: Павло Кириленко - голова Донецької обласної військової адміністрації, Олександр Коваленко - військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», Марія Кучеренко - політичний аналітик фонду «Повернись живим»

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