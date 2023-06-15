ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»

Гості: Віталій Кириллов - полковник, начальник відділу звʼязків з громадськістю управління стратегічних комунікацій Адміністрації Держслужби транспорту, Микола Саламаха - підполковник ЗСУ у відставці, колишній командир танкового батальйону, Юрій Олійник - кандидат політичних наук
Випуски
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16:30, 15 червня 2023
Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації
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16:30, 14 червня 2023
Удар по Чечні: помічник Кадирова Делімханов «довоювався» в Україні?
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16:30, 13 червня 2023
ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу
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16:30, 12 червня 2023
ЗСУ пробили оборону Росії на Півдні, Путін заганяє «в стійло» Пригожина
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16:30, 09 червня 2023
Бої на Півдні та Донбасі: Росія поки відбиває атаки ЗСУ?
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16:30, 08 червня 2023
Донбас.Реалії