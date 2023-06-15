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ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»

ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»
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ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»

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Гості: Віталій Кириллов - полковник, начальник відділу звʼязків з громадськістю управління стратегічних комунікацій Адміністрації Держслужби транспорту, Микола Саламаха - підполковник ЗСУ у відставці, колишній командир танкового батальйону, Юрій Олійник - кандидат політичних наук

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