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Про програму
70 років тому: як українці здолали ГУЛАГ | Історична Свобода
1 години тому
Дмитро Шурхало
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70 років тому: як українці здолали ГУЛАГ | Історична Свобода
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15:00, 27 травня 2023
Падіння Константинополя 570 років тому: асиметрична відповідь Колумба і наслідки для української історії | Історична Свобода
15:00, 20 травня 2023
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15:00, 13 травня 2023
150-річчя Павла Скоропадського: чому провалилася гетьманська спроба розбудови держави | Історична Свобода
15:00, 06 травня 2023
240 років тому: як запровадили кріпацтво й ліквідували козацьке військо | Історична Свобода
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