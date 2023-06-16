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ЗСУ повернули П’ятихатки – Василівка наступна? Путін «демілітаризував» Україну

ЗСУ повернули П’ятихатки – Василівка наступна? Путін «демілітаризував» Україну
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ЗСУ повернули П’ятихатки – Василівка наступна? Путін «демілітаризував» Україну

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Гості: Наталя Гуменюк - спікерка прес-центру Оперативного командування «Пвдень», Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, Володимир Фесенко - політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»

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