ЗСУ повернули П’ятихатки – Василівка наступна? Путін «демілітаризував» Україну

Гості: Наталя Гуменюк - спікерка прес-центру Оперативного командування «Пвдень», Роман Костенко - народний депутат України, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, Володимир Фесенко - політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
Випуски
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16:30, 16 червня 2023
ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»
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16:30, 15 червня 2023
Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації
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16:30, 14 червня 2023
Удар по Чечні: помічник Кадирова Делімханов «довоювався» в Україні?
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16:30, 13 червня 2023
ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу
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16:30, 12 червня 2023
ЗСУ пробили оборону Росії на Півдні, Путін заганяє «в стійло» Пригожина
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16:30, 09 червня 2023
Бої на Півдні та Донбасі: Росія поки відбиває атаки ЗСУ?