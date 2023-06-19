Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 19 червня 2023
ЗСУ повернули П’ятихатки – Василівка наступна? Путін «демілітаризував» Україну
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16:30, 16 червня 2023
ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»
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16:30, 15 червня 2023
Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації
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16:30, 14 червня 2023
Удар по Чечні: помічник Кадирова Делімханов «довоювався» в Україні?
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16:30, 13 червня 2023
ЗСУ прогризають оборону Росії на Півдні, удар по Кривому Рогу
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16:30, 12 червня 2023
ЗСУ пробили оборону Росії на Півдні, Путін заганяє «в стійло» Пригожина