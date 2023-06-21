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Як РФ воюватиме без моста в Чонгарі в Криму, Путін хвалиться «Сарматом»

Як РФ воюватиме без моста в Чонгарі в Криму, Путін хвалиться «Сарматом»
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Як РФ воюватиме без моста в Чонгарі в Криму, Путін хвалиться «Сарматом»

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Гості: Євген Оропай - командир роти батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України, Олег Катков - військовий експерт, головний редактор порталу Defense Express, Микола Осиченко - президент «Маріупольского телебачення», волонтер

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