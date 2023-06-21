Як РФ воюватиме без моста в Чонгарі в Криму, Путін хвалиться «Сарматом»

Гості: Євген Оропай - командир роти батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України, Олег Катков - військовий експерт, головний редактор порталу Defense Express, Микола Осиченко - президент «Маріупольского телебачення», волонтер
Випуски
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16:30, 21 червня 2023
Дрони атакують Підмосков'я. У України є БПЛА на 1000 км
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16:30, 20 червня 2023
ЗСУ йдуть до лінії оборони Росії на Півдні, США миряться із Китаєм
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16:30, 19 червня 2023
ЗСУ повернули П’ятихатки – Василівка наступна? Путін «демілітаризував» Україну
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16:30, 16 червня 2023
ЗСУ готує удар танками по Росії Півдні, Путін передав привіт «Кинджалами»
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16:30, 15 червня 2023
Коли ЗСУ почнуть велику битву за Південь, Росія готує вибори в окупації
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16:30, 14 червня 2023
Удар по Чечні: помічник Кадирова Делімханов «довоювався» в Україні?