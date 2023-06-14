«Тікати або ставати обмінним фондом». Армії РФ не вистачає особового складу? | Новини Приазов’я

Збройні Сили України мають успіх у наступальній операції на Бердянському напрямку. Про це 13 червня заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зазначив, що в ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на цьому напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів.

Напередодні, 12 червня, у Міністерстві оборони повідомили, що українські військові звільнили сім населених пунктів. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму телеграм-каналі зазначила, що за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах: звільнені такі села, як Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка і Благодатне. За словами заступниці міністра, просування військ наступального угруповання склало 6,5 км, вони взяли під контроль 90 квадратних кілометрів.

Днями в соціальних мережах стали поширювати «документ», виданий окупаційною адміністрацією Запорізької області. В ньому вказується про начебто початок евакуації деяких категорій жителів Токмака, Василівки та Пологів до Сімферополя та Керчі. Першочергову евакуацію російські окупаційні сили нібито забезпечують тим, хто з ними співпрацював, а також працівникам комунальних служб. Втім, 8 червня підконтрольні окупаційній владі телеграм-канали повідомили, що ця інформація начебто не відповідає дійсності. Зокрема, про це написав місцевий телеканал «ЗаТВ».

Як російська армія обороняється на окупованій частині півдня України, і чи має вона вигоди від руйнування Каховської ГЕС? Що відбувається у звільнених селах Запорізької області, чи живуть там люди? Чи виїжджають з окупованих міст регіону представники окупаційної влади і ті, хто з ними співпрацював?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.