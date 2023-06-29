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ЗСУ знищили вертольоти Росії в Бердянську? Залужний вимагає F-16

ЗСУ знищили вертольоти Росії в Бердянську? Залужний вимагає F-16
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ЗСУ знищили вертольоти Росії в Бердянську? Залужний вимагає F-16

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Гості: Володимир Назаренко - заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії, Валентин Бадрак - директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння

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