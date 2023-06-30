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Україна утрималась на лівому березі Дніпра, Росія сподівається на бунт у Франції

Україна утрималась на лівому березі Дніпра, Росія сподівається на бунт у Франції
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Україна утрималась на лівому березі Дніпра, Росія сподівається на бунт у Франції

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Гості: Наталя Гуменюк - керівник прес-центру оперативного командування «Південь», Олексій Гетьман - військовий аналітик, ветеран українсько-російської війни, Андрій Шкіль - міжнародний політичний експерт

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