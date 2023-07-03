Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 03 липня 2023
Україна утрималась на лівому березі Дніпра, Росія сподівається на бунт у Франції
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16:30, 30 червня 2023
ЗСУ знищили вертольоти Росії в Бердянську? Залужний вимагає F-16
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16:30, 29 червня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 28 червня 2023
Росію вигнали з Курдюмівської дамби, РФ чекає форсування Дніпра
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16:30, 27 червня 2023
Навіщо Путін лебезить перед силовиками, армія Росії втрачає Україну
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16:30, 26 червня 2023
Про що Путін домовився із Пригожиним, Росія готова підірвати ЗАЕС