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Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»

Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»
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Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»

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Гості: Костянтин Машовець - військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив», Сергій Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень

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