Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»

Гості: Костянтин Машовець - військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив», Сергій Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень
Випуски
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16:30, 07 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 05 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 04 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 03 липня 2023
Україна утрималась на лівому березі Дніпра, Росія сподівається на бунт у Франції
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16:30, 30 червня 2023
ЗСУ знищили вертольоти Росії в Бердянську? Залужний вимагає F-16