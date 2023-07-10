Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 10 липня 2023
Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»
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16:30, 07 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 05 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 04 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 03 липня 2023
Україна утрималась на лівому березі Дніпра, Росія сподівається на бунт у Франції