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Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України

Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України
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Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України

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Гості: Олександр Бородін – прес-офіцер 3 Окремої штурмової бригади, Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт; Микола Капітоненко – кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,

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