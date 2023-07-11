Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України

Гості: Олександр Бородін – прес-офіцер 3 Окремої штурмової бригади, Юрій Федоров – російський військово-політичний експерт; Микола Капітоненко – кандидат політичних наук, доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка,
Випуски
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16:30, 11 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 10 липня 2023
Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»
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16:30, 07 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 06 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 05 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 04 липня 2023
Донбас.Реалії