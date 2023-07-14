Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
-
16:30, 14 липня 2023
В США хвалять ЗСУ за наступ на армію Росії, атака на АЕС в Курчатові
-
16:30, 13 липня 2023
Генерала РФ прибрали за правду про бої на Півдні України
-
16:30, 12 липня 2023
Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України
-
16:30, 11 липня 2023
Донбас.Реалії
-
16:30, 10 липня 2023
Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»
-
16:30, 07 липня 2023
Донбас.Реалії