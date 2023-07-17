ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву

Гості: Сергій Братчук – спікер Української добровольчої армії «Південь», Олег Катков - військовий експерт, головний редактор порталу Defense Express, Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя
Випуски
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16:30, 17 липня 2023
Як Путін відповість на удар по Керченському мосту, Росія йде на Куп'янськ
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16:30, 14 липня 2023
В США хвалять ЗСУ за наступ на армію Росії, атака на АЕС в Курчатові
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16:30, 13 липня 2023
Генерала РФ прибрали за правду про бої на Півдні України
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16:30, 12 липня 2023
Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України
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16:30, 11 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 10 липня 2023
Кадирівців відправили під Бахмут, навіщо Ердоган віддав «азовців»