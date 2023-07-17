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ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву

ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву
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ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву

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Гості: Сергій Братчук – спікер Української добровольчої армії «Південь», Олег Катков - військовий експерт, головний редактор порталу Defense Express, Петро Андрющенко – радник мера Маріуполя

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