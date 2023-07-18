Росія зібрала кулак під Куп'янськом, Путіна заарештують в ПАР?

Гості: Володимир Сьомін -командир відділення інструкторів батальйону «Свобода» бринади наступу «Рубіж» НГУ, Мирослав Гай - офіцер ЗСУ, Михайло Пашков - співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова
Випуски
-
16:30, 18 липня 2023
ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву
-
16:30, 17 липня 2023
Як Путін відповість на удар по Керченському мосту, Росія йде на Куп'янськ
-
16:30, 14 липня 2023
В США хвалять ЗСУ за наступ на армію Росії, атака на АЕС в Курчатові
-
16:30, 13 липня 2023
Генерала РФ прибрали за правду про бої на Півдні України
-
16:30, 12 липня 2023
Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України
-
16:30, 11 липня 2023
Донбас.Реалії