Радіопрограма «Донбас.Реалії» - у будні з 16:30 до 17:30. Без агресії і перебільшення. 60 хвилин найважливішої інформації про війну Росії проти України.
Випуски
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16:30, 19 липня 2023
Росія зібрала кулак під Куп'янськом, Путіна заарештують в ПАР?
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16:30, 18 липня 2023
ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву
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16:30, 17 липня 2023
Як Путін відповість на удар по Керченському мосту, Росія йде на Куп'янськ
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16:30, 14 липня 2023
В США хвалять ЗСУ за наступ на армію Росії, атака на АЕС в Курчатові
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16:30, 13 липня 2023
Генерала РФ прибрали за правду про бої на Півдні України
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16:30, 12 липня 2023
Нова зброя для ЗСУ, НАТО вирішив бити Росію руками України