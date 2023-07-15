Випуски
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15:00, 15 липня 2023
Історична Свобода: до 225-річчя першого видання «Енеїди» Івана Котляревського
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15:00, 01 липня 2023
Повернення Великого Лугу: археологічні скарби Каховського моря | Історична Свобода
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15:00, 24 червня 2023
70 років тому: арешт і страта Берії – історія, яка може повторитися | Історична Свобода
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15:00, 17 червня 2023
70 років тому: як політв’язні здолали ГУЛАГ | Історична Свобода
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15:00, 10 червня 2023
80 років тому: як партизани воювали з окупантами і між собою? | Історична Свобода