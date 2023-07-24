ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію

Гості: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, Павло Лузін – старший запрошений науковий співробітник Школи Флетчера та старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики
Випуски
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16:30, 24 липня 2023
США чекають, коли ЗСУ «розгорнуться», навіщо Лукашенко погрожує Польщі з Росії
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16:30, 21 липня 2023
Що дасть ЗСУ застосування касетних боєприпасів, в Росії посадять Гіркіна?
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16:30, 20 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 19 липня 2023
Росія зібрала кулак під Куп'янськом, Путіна заарештують в ПАР?
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16:30, 18 липня 2023
ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву
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16:30, 17 липня 2023
Як Путін відповість на удар по Керченському мосту, Росія йде на Куп'янськ