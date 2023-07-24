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ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію

ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію
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ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію

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Гості: Олексій Гетьман – військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, Павло Лузін – старший запрошений науковий співробітник Школи Флетчера та старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики

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