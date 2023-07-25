ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі

Гості: Андрій Бесєдін – начальник Куп'янської міської військової адміністрації, Ігор Романенко – генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ «Закриємо небо України», Володимир Заблоцький – військово-морський експерт військового порталу Defense Express, капітан І рангу у відставці
Випуски
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16:30, 25 липня 2023
ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію
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16:30, 24 липня 2023
США чекають, коли ЗСУ «розгорнуться», навіщо Лукашенко погрожує Польщі з Росії
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16:30, 21 липня 2023
Що дасть ЗСУ застосування касетних боєприпасів, в Росії посадять Гіркіна?
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16:30, 20 липня 2023
Донбас.Реалії
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16:30, 19 липня 2023
Росія зібрала кулак під Куп'янськом, Путіна заарештують в ПАР?
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16:30, 18 липня 2023
ЗСУ паралізовують логістику Росії на Півдні України, удари по Одесі та Миколаєву