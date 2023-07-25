Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

ITunes Google Podcast Підписатися

ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі

ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі
Embed
ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Андрій Бесєдін – начальник Куп'янської міської військової адміністрації, Ігор Романенко – генерал-лейтенант у відставці, засновник БФ «Закриємо небо України», Володимир Заблоцький – військово-морський експерт військового порталу Defense Express, капітан І рангу у відставці

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG