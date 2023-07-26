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Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії

Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії
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Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії

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Гості: Костянтин Машовець - військовий оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив»

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