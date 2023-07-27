ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори

Гості: Ігор Криничко – голова наглядової ради ТОВ Науково-виробничої компанії «Sky Assist»; Володимир Копчак - керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння (Тбілісі), аналітик грузинського Центру стратегічного аналізу
Випуски
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16:30, 27 липня 2023
Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії
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16:30, 26 липня 2023
ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі
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16:30, 25 липня 2023
ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію
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16:30, 24 липня 2023
США чекають, коли ЗСУ «розгорнуться», навіщо Лукашенко погрожує Польщі з Росії
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16:30, 21 липня 2023
Що дасть ЗСУ застосування касетних боєприпасів, в Росії посадять Гіркіна?
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16:30, 20 липня 2023
Донбас.Реалії