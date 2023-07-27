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ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори

ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори
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ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори

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Гості: Ігор Криничко – голова наглядової ради ТОВ Науково-виробничої компанії «Sky Assist»; Володимир Копчак - керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння (Тбілісі), аналітик грузинського Центру стратегічного аналізу

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