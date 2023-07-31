Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну

Гості: Роман Конон – молодший лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, Сергій Кривоніс – генерал-майор запасу, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій (2016-2019 рр.), заступник Секретаря РНБО України (2019-2020 рр.), Руслан Осипенко – експерт -міжнародник
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16:30, 31 липня 2023
Південь: армію Росії відрізано від Криму? Куди ЗСУ підуть після Бахмута
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16:30, 28 липня 2023
ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори
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16:30, 27 липня 2023
Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії
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16:30, 26 липня 2023
ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі
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16:30, 25 липня 2023
ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію
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16:30, 24 липня 2023
США чекають, коли ЗСУ «розгорнуться», навіщо Лукашенко погрожує Польщі з Росії