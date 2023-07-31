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Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну

Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну
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Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну

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Гості: Роман Конон – молодший лейтенант батальйону «Свобода» Нацгвардії України, Сергій Кривоніс – генерал-майор запасу, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій (2016-2019 рр.), заступник Секретаря РНБО України (2019-2020 рр.), Руслан Осипенко – експерт -міжнародник

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