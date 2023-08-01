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Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії

Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії
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Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії

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Гості: Антон Міхненко – військовий експерт, Олексій Іжак – експерт Національного інституту стратегічних досліджень

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