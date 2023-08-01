Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії

Гості: Антон Міхненко – військовий експерт, Олексій Іжак – експерт Національного інституту стратегічних досліджень
Випуски
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16:30, 01 серпня 2023
Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну
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16:30, 31 липня 2023
Південь: армію Росії відрізано від Криму? Куди ЗСУ підуть після Бахмута
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16:30, 28 липня 2023
ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори
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16:30, 27 липня 2023
Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії
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16:30, 26 липня 2023
ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі
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16:30, 25 липня 2023
ЗСУ вибили окупантів з Андріївки біля Бахмуту, Росія готує мобілізацію