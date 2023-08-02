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Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута

Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута
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Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута

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Гості: Петро Кузик – командир 3-го батальйону Бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії України, Ігор Левченко – військово-політичний оглядач, Тимофій Мілованов – президент Київської школи економіки, радник Офісу президента України

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