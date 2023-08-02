Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута

Гості: Петро Кузик – командир 3-го батальйону Бригади наступу «Рубіж» Нацгвардії України, Ігор Левченко – військово-політичний оглядач, Тимофій Мілованов – президент Київської школи економіки, радник Офісу президента України
Випуски
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16:30, 02 серпня 2023
Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії
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16:30, 01 серпня 2023
Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну
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16:30, 31 липня 2023
Південь: армію Росії відрізано від Криму? Куди ЗСУ підуть після Бахмута
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16:30, 28 липня 2023
ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори
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16:30, 27 липня 2023
Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії
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16:30, 26 липня 2023
ЗСУ б'ються під Куп'янськом та Сватовим, що Росія готує у Чорному морі