Навіщо Україна могла атакувати Новоросійськ, Китай відвертається від Росії

Гості: Сергій Рахманін – народний депутат України від фракції «Голос», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Андрій Риженко – експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС України.
Випуски
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16:30, 03 серпня 2023
Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута
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16:30, 02 серпня 2023
Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії
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16:30, 01 серпня 2023
Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну
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16:30, 31 липня 2023
Південь: армію Росії відрізано від Криму? Куди ЗСУ підуть після Бахмута
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16:30, 28 липня 2023
ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори
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16:30, 27 липня 2023
Україна почала битву за Токмак через Роботине, як Китай допомагає Росії