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Навіщо Україна могла атакувати Новоросійськ, Китай відвертається від Росії

Навіщо Україна могла атакувати Новоросійськ, Китай відвертається від Росії
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Навіщо Україна могла атакувати Новоросійськ, Китай відвертається від Росії

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Гості: Сергій Рахманін – народний депутат України від фракції «Голос», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Андрій Риженко – експерт Центру оборонних стратегій, капітан 1-го рангу запасу ВМС України.

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