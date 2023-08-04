Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow. На черзі – Taurus?

Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», Наталія Бутирська – експерт із питань Східної Азії
Випуски
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16:30, 04 серпня 2023
Навіщо Україна могла атакувати Новоросійськ, Китай відвертається від Росії
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16:30, 03 серпня 2023
Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута
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16:30, 02 серпня 2023
Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії
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16:30, 01 серпня 2023
Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну
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16:30, 31 липня 2023
Південь: армію Росії відрізано від Криму? Куди ЗСУ підуть після Бахмута
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16:30, 28 липня 2023
ВСУ йдуть далі після Старомайорського та Роботиного? Путін просить переговори