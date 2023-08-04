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Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow. На черзі – Taurus?

Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow. На черзі – Taurus?
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Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow. На черзі – Taurus?

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Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи «Інформаційний опір», Наталія Бутирська – експерт із питань Східної Азії

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