«Люди самі розміновують». Коли Херсонщина стане безпечною? | Новини Приазов’я

На деокупованій частині Херсонщини розмінували лише 10% сільськогосподарських земель. Про це 18 липня в інтерв’ю агентству Укрінформ розповів начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, темп розмінування зараз нарощують за рахунок донорів, а також участі військових і представників ДСНС.

Олександр Прокудін зазначив, що обласна адміністрація залучає іноземні організації, але ті бояться їхати на Херсонщину через безпекову ситуацію. Очільник ОВА вважає, що після закінчення війни в області потрібна буде окрема бригада саперів, щоб вони були розподілені по громадах і працювали над розмінуванням на постійній основі. На його думку, це може бути переформована в інженерні війська бригада Сил територіальної оборони.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук 12 липня на Урядовому порталі повідомив, що в Херсонській області нині працюють сапери Служби порятунку. Наразі на цьому напрямку залучені три машини механізованого розмінування. З початку робіт машини очистили від боєприпасів вже понад 62 гектари земель правобережної Херсонщини.

Керівник групи розмінування Херсонської області від ДСНС України Олександр Дворецький у інтерв’ю медіаплатформі «Вгору», опублікованому 14 липня, повідомив, що лише саперними підрозділами ДСНС з жовтня 2022 року було розміновано близько 3 тисяч гектарів. Він зазначив, що вся деокупована територія Херсонської області, а це близько 600 тисяч гектарів, вважається умовно замінованою.

Як просувається процес розмінування на звільненій частині Херсонщини? Яка частина сільськогосподарських земель є досі небезпечною, і чому деякі фермери намагаються розміновувати самостійно? Наскільки дорогим є цей процес і чи можна його вдосконалити і здешевити?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.