Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

ITunes Google Podcast Підписатися

ЗСУ наступають і на лівому березі Дніпра, РФ хоче зірвати наступ України

ЗСУ наступають і на лівому березі Дніпра, РФ хоче зірвати наступ України
Embed
ЗСУ наступають і на лівому березі Дніпра, РФ хоче зірвати наступ України

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Олександр Стрюк – керівник військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк, Михайло Самусь – військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, Ефим Фіштейн – позаштатний оглядач російської служби Радіо свобода

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG