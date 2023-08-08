Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини

Радіо Донбас.Реалії
Підписатися
Радіо Донбас.Реалії

Підписатися

ITunes Google Podcast Підписатися

Вибух у Підмосков'ї: чим займався підірваний завод «Ростеха»

Вибух у Підмосков'ї: чим займався підірваний завод «Ростеха»
Embed
Вибух у Підмосков'ї: чим займався підірваний завод «Ростеха»

No media source currently available

0:00 0:59:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Гості: Сергій Добряк – голова Покровської міської військової адміністрації, Андрій Крамаров – військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, Юрій Пойта – керівник Азійської секції New Geopolitics Research Network

Випуски

Всі випуски
Нагору
XS
SM
MD
LG