Вибух у Підмосков'ї: чим займався підірваний завод «Ростеха»

Гості: Сергій Добряк – голова Покровської міської військової адміністрації, Андрій Крамаров – військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ, Юрій Пойта – керівник Азійської секції New Geopolitics Research Network
Випуски
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16:30, 08 серпня 2023
ЗСУ наступають і на лівому березі Дніпра, РФ хоче зірвати наступ України
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16:30, 07 серпня 2023
Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow. На черзі – Taurus?
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16:30, 04 серпня 2023
Навіщо Україна могла атакувати Новоросійськ, Китай відвертається від Росії
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16:30, 03 серпня 2023
Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута
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16:30, 02 серпня 2023
Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії
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16:30, 01 серпня 2023
Росія замовчує успіхи ЗСУ на фронті, як Китай допомагає Путіну