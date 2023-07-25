«Пліч-о-пліч». Яке житло підлягає відновленню на Херсонщині? | Новини Приазов’я

На звільненій частині Херсонщини працює проєкт відбудови регіону «Пліч-о-пліч». Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 7 липня повідомив, що громадам 26-ти населених пунктів відбудувати пошкоджене житло та соціальні об'єкти допоможуть 15 областей України. За словами Прокудіна, до регіону приїхали сотні ремонтних бригад, здебільшого, на волонтерських засадах.

«Пліч-о-пліч» - це проєкт відновлення на рівні громада - громаді або регіон - регіону. Заступник голови Офісу президента України Олексій Кулеба 11 липня в ефірі телемарафону розповів, що фінансування відновлення населених пунктів Херсонщини здійснюється за рахунок обласних і місцевих бюджетів, кошти державного бюджету поки не залучаються.

Посадовець зазначив, що «Пліч-о-пліч» – це частина проєкту ініціативи We Build Ukraine, яку презентувало Міністерство відновлення на Лондонській конференції. Мета We Build Ukraine – об’єднати всіх міжнародних партнерів, які долучені або планують доєднатися до відновлення України.

Кулеба також повідомив, що до відбудови Херсонської області залучені такі регіони, як Вінниччина, Волинь, Дніпропетровщина, Житомирщина, Закарпаття, Івано-Франківщина, Кіровоградщина, Львівщина, Одещина, Полтавщина, Рівненщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Черкащина і Буковина.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 8 липня повідомив, що на той час відновлювальні роботи вже почалися у Високопільській та Кочубеївській громадах.

Як працює ініціатива «Пліч-о-пліч», в межах якої відбудовуються населені пункти звільненої Херсонщини? Які села потрапили до цієї програми, які ні і чому? Хто фінансує програму «Пліч-о-пліч», і скільки коштує відновлення зруйнованого житла? Що робити жителям Херсонщини, будинки яких не потрапили під дію цієї ініціативи?

Ці та інші актуальні питання в проєкті «Новини Приазов’я» обговорює ведучий Олександр Янковський.