Україна оголошує евакуацію: Росія влаштовує другий Бахмут

Гості: Костянтин Денисов – боєць Легіону Свобода (Запорізький напрямок), Іван Ступак – військовий експерт Українського інституту майбутнього, Віктор Буток – аналітик у сфері енергетики, Дар'я Курінна та Єгор Логінов – журналісти Донбас.Реалії
Випуски
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16:30, 09 серпня 2023
Вибух у Підмосков'ї: чим займався підірваний завод «Ростеха»
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16:30, 08 серпня 2023
ЗСУ наступають і на лівому березі Дніпра, РФ хоче зірвати наступ України
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16:30, 07 серпня 2023
Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow. На черзі – Taurus?
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16:30, 04 серпня 2023
Навіщо Україна могла атакувати Новоросійськ, Китай відвертається від Росії
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16:30, 03 серпня 2023
Україна змінює тактику наступу, Росія відступає на південь від Бахмута
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16:30, 02 серпня 2023
Як США підтримають наступ ЗСУ, навіщо Зеленському саміт без Росії