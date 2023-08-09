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Україна оголошує евакуацію: Росія влаштовує другий Бахмут

Україна оголошує евакуацію: Росія влаштовує другий Бахмут
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Україна оголошує евакуацію: Росія влаштовує другий Бахмут

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Гості: Костянтин Денисов – боєць Легіону Свобода (Запорізький напрямок), Іван Ступак – військовий експерт Українського інституту майбутнього, Віктор Буток – аналітик у сфері енергетики, Дар'я Курінна та Єгор Логінов – журналісти Донбас.Реалії

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