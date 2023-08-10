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США відтягують розгром Росії? Україна забирає Чорне море

США відтягують розгром Росії? Україна забирає Чорне море
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США відтягують розгром Росії? Україна забирає Чорне море

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Давид Шарп – ізраїльський військовий оглядач, Михайло Гончар – президент Центру глобалістики «Стратегія XXI»

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