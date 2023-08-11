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Що дає ЗСУ звільнення Урожайного, вибухи на Керченському мосту

Що дає ЗСУ звільнення Урожайного, вибухи на Керченському мосту
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Що дає ЗСУ звільнення Урожайного, вибухи на Керченському мосту

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Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ

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