Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?

Гості: Роман Костенко – народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Олег Охредько – аналітик Центру громадянської освіти «Альменда»
Випуски
-
16:30, 14 серпня 2023
Що дає ЗСУ звільнення Урожайного, вибухи на Керченському мосту
-
16:30, 11 серпня 2023
США відтягують розгром Росії? Україна забирає Чорне море
-
16:30, 10 серпня 2023
Україна оголошує евакуацію: Росія влаштовує другий Бахмут
-
16:30, 09 серпня 2023
Вибух у Підмосков'ї: чим займався підірваний завод «Ростеха»
-
16:30, 08 серпня 2023
ЗСУ наступають і на лівому березі Дніпра, РФ хоче зірвати наступ України
-
16:30, 07 серпня 2023
Чонгар та Генічеськ: Росія в паніці від Storm Shadow. На черзі – Taurus?