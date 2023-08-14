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Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?

Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?
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Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?

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Гості: Роман Костенко – народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Олег Охредько – аналітик Центру громадянської освіти «Альменда»

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