Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року

Сергій Савченко – експерт з питань державної безпеки, генерал-майор ЗСУ, ветеран російсько-української війни, керівник ГО «Аналітичний центр вивчення та протидії гібридним загрозам»
Випуски
-
16:30, 15 серпня 2023
Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?
-
16:30, 14 серпня 2023
Що дає ЗСУ звільнення Урожайного, вибухи на Керченському мосту
-
16:30, 11 серпня 2023
США відтягують розгром Росії? Україна забирає Чорне море
-
16:30, 10 серпня 2023
Україна оголошує евакуацію: Росія влаштовує другий Бахмут
-
16:30, 09 серпня 2023
Вибух у Підмосков'ї: чим займався підірваний завод «Ростеха»
-
16:30, 08 серпня 2023
ЗСУ наступають і на лівому березі Дніпра, РФ хоче зірвати наступ України