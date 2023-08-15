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Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року

Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року
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Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року

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Сергій Савченко – експерт з питань державної безпеки, генерал-майор ЗСУ, ветеран російсько-української війни, керівник ГО «Аналітичний центр вивчення та протидії гібридним загрозам»

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