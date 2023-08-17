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У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко

У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко
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У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко

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Гості: Мирослав Гай – офіцер ЗСУ, керівник благодійної організації «Фонд «Мир та Ко»; Юрій Дракахруст – оглядач білоруської редакції Радіо Свобода (Прага)

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