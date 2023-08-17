У США бояться провалу наступу ЗСУ, Лукашенко показав карту Панченко

Гості: Мирослав Гай – офіцер ЗСУ, керівник благодійної організації «Фонд «Мир та Ко»; Юрій Дракахруст – оглядач білоруської редакції Радіо Свобода (Прага)
Випуски
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16:30, 17 серпня 2023
ВСУ «розігналися» у Роботино та Урожайного, Путін намагається врятувати рубль
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16:30, 16 серпня 2023
Урожайне: звідки ще Україна виб'є Росію 2023 року
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16:30, 15 серпня 2023
Зірвати наступ: Росія вже за лічені кілометри від Куп'янська?
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16:30, 14 серпня 2023
Що дає ЗСУ звільнення Урожайного, вибухи на Керченському мосту
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16:30, 11 серпня 2023
США відтягують розгром Росії? Україна забирає Чорне море
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16:30, 10 серпня 2023
Україна оголошує евакуацію: Росія влаштовує другий Бахмут